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Саакашвили может получить должность в Кабмине
В пятницу, 24 апреля, на внеочередном заседании Верховной Рады народные депутаты могут рассмотреть вопрос о назначении экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили на должность вице-премьера.
Как сообщает LIGA.net со ссылкой на источники во фракции партии «Слуга народа», Саакашвили в правительстве Дениса Шмыгаля может получить пост вице-премьер-министра по реформам.
Сообщается, что такую информацию журналистам подтвердил источник в Офисе президента, а также пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж.
В данный момент кандидатуру Саакашвили обсуждают «слуги народа».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сразу же после инаугурации президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили, который вернулся в Украину 29 мая 2019 года.
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