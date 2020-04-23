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Происшествия

"Дым перекрывает солнце": под Киевом вспыхнул сильный пожар (видео)

15:01 23 апреля 2020 423
Лесной пожар
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В 50 км от Киева возник новый лесной пожар. Кадры с места возгорания в селе Славянки Вышгородского района опубликовал в сети Андрей Павловский.

По его информации, пожар разрастается, дым уже закрывает солнце.

Напомним, утром в пресс-службе ГСЧС констатировали продолжение тления лесной подстилки в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в Киевской и Житомирской областях. К тушению привлечена тяжелая техника ГСЧС и Вооруженных Сил Украины.

Тем не менее накануне Гидрометцентр уже разрешил киевлянам открывать окна, мотивировав это улучшением качества воздуха в столице.

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