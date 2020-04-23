- 15:30 Во время карантина киевляне больше страдают от инфарктов, но меньше — от инсультов: названы причины
- 15:24 Все тело в синяках: в Днепре при загадочных обстоятельствах умер двухлетний мальчик
- 15:19 Украина пережила пик эпидемии коронавируса, но количество заболевших будет расти: прогноз иммунолога
- 15:04 В Харькове закрывают все кладбища: до какого числа будет действовать запрет на посещение
- 15:01 "Дым перекрывает солнце": под Киевом вспыхнул сильный пожар
- 14:56 После карантина не спрашивайте, почему из Украины уедут миллионы, — Евгений Черняк
- 14:53 Алина Гросу подогрела слухи о беременности
- 14:53 Хроники коронавируса: главные события в мире 23 апреля (обновляется)
- 14:44 «Слуг народа» собирают на срочное заседание из-за Саакашвили: СМИ раскрыли детали
- 14:27 Красавицы-спортсменки показали, как поддерживают фигуру в условиях карантина: эффектные фото и видео
- 14:12 Обыски у Юлии Кузьменко: стало известно, что изъяли силовики
- 14:12 Северную Корею впервые может возглавить женщина: что известно о состоянии Ким Чен Ына и его преемниках
"Дым перекрывает солнце": под Киевом вспыхнул сильный пожар (видео)
В 50 км от Киева возник новый лесной пожар. Кадры с места возгорания в селе Славянки Вышгородского района опубликовал в сети Андрей Павловский.
По его информации, пожар разрастается, дым уже закрывает солнце.
Напомним, утром в пресс-службе ГСЧС констатировали продолжение тления лесной подстилки в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в Киевской и Житомирской областях. К тушению привлечена тяжелая техника ГСЧС и Вооруженных Сил Украины.
Тем не менее накануне Гидрометцентр уже разрешил киевлянам открывать окна, мотивировав это улучшением качества воздуха в столице.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»