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Дышите глубже: глава Гидрометцентра разрешил киевлянам открывать окна
Воздух в Киеве пришел в норму, несмотря на продолжающийся лесной пожар на Житомирщине, поэтому столичным жителям можно наконец открывать форточки для проветривания. Такое заявление на брифинге 22 апреля сделал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.
Ссылаясь на данные спутникового наблюдения, ученый отметил, что в воздухе нет и горячих радиоактивных элементов — в аэрозолях приземного слоя атмосферы не были обнаружены стронций-90 и трансурановые элементы.
«По моему мнению, надо сегодня открывать форточки и вдыхать свежий воздух», — сказал Кульбида, которого цитирует Укринформ.
По данным онлайн-ресурса waqi.info, на данный момент самым загрязненный участок в Киеве находится в Святошино (индекс качества воздуха — 77), тогда как в центр города -улица Грушевского — была самой чистой (5).
В Украине самым загрязненным остаются Мариуполь (53) и Краматорск (44).
Напомним, ранее специалисты Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подтвердили увеличение предельно допустимых концентраций диоксида азота, серы и формальдегида в воздухе Киева за период с 31 марта по 6 апреля 2020 года.
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