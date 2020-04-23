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Ограбление на миллион долларов в Кропивницком: полиция рассказала подробности задержания опасной банды (фото)
В Одессе правоохранители задержали двоих грабителей, которые в феврале этого года отобрали почти миллион долларов у жителя Кропивницкого. Ранее под Одессой бандиты в полицейской форме ограбили частный дом.
Как сообщают в МВД, злоумышленники в Кропивницком несколько часов удерживали пострадавшего, вынуждая его передать им деньги. А 22 апреля в Одессе, куда злоумышленники уехали после совершения преступления, задержали 49-летнего организатора — жителя Кропивницкого, и 29-летнего киевлянина. Также к ограблению причастен 38-летний житель Запорожья. Во время обысков полицейские изъяли оружие, парики, рации и почти 900 тысяч гривен.
В частности, изъяты два автомата и восемь магазинов с патронами, семь пистолетов различной марки и восемь магазинов с патронами к ним, почти 300 патронов калибра 5,45 мм и 9 мм, четыре гранаты РГД-5, а также полицейская фуражка и различные номерные знаки, в том числе и на синем фоне.
Двоим задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.
Правоохранители не исключают, что участники преступной группировки могут быть причастны и к другим преступлениям. «Граждане, которым известна информация о противоправной деятельности участников данной преступной группировки, могут обращаться по спецлинии „102“ или в управление стратегических расследований в Кировоградской области Нацполиции по телефону +38 (096) 976 06 04», — добавили в МВД.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе трое злоумышленников напали на пункт обмена валют, взломали кассовый аппарат и забрали крупную сумму наличных — 200 тыс. гривен, более 2,2 тыс. долларов и более 400 евро.
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Ограбление на миллион долларов в Кропивницком: полиция рассказала подробности задержания опасной банды (фото)
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