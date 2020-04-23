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Признался и покаялся: экс-нардепу Черненко дали условный срок за присвоение почти 600 тысяч гривен

Бывший народный депутат Александр Черненко признал себя виновным в незаконном получении компенсации на аренду номера в гостинице «Киев». Ранее стало известно, сколько нардепов получили компенсацию на жилье.

Как сообщил в своей трансляции высший антикоррупционный суд, у жены экс-депутата есть жилье в Киеве, а сам он зарегистрирован в Бородянке, находящейся недалеко от столицы. При этом Александр Черненко получил 582 430 грн компенсации на аренду номера в гостинице «Киев».

Бывший депутат признал свою вину. В оправдание он сказал, что с женой был в сложных отношениях, а расстояние между Бородянкой и Киевом неправильно рассчитал.

«Я знал, что не начисляется компенсация тем, кто проживает или имеет место для проживания в 30-километровой зоне. Я зарегистрирован в Бородянке. Я был уверен, что это 50 километров, но считать нужно не от центра, а от границ Киева, и Бородянка входит в эту зону. Если бы я на тот момент все это знал, я бы не обращался за компенсацией», — сказал Черненко.

Стороны согласовали наказание, которое предусматривает 3 года лишения свободы с запретом занимать должности на срок 1 год, а также штраф в размере 17 тысяч гривен. Бывшего нардепа освободили от основного наказания на испытательный срок, и он добровольно возместил причиненный ущерб в размере 582 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук решил вернуть деньги, которые получил в качестве компенсации от государства за аренду жилья у тещи.

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