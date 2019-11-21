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Стало стыдно: Стефанчук решил вернуть деньги за аренду квартиры у тещи
Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, который получил компенсацию от государства за аренду жилья у тещи, решил вернуть деньги.
Об этом сообщила «слуга народа» Лиза Богуцкая. «Руслан Стефанчук обратился с главе ВР с просьбой высчитать из его зарплаты сумму, выплаченную ему в качестве компенсации за аренду жилья», — пишет на своей страничке в соцсетях Богуцкая, сетующая на «атаку ботов».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в скандал попал еще один «слуга народа» — народный депутат-мажоритарщик Роман Иванисов. Теперь его коллеги по фракции разбираются с судимостью парламентария по статье за изнасиловании несовершеннолетней. Сам Иванисов заявил, что это — не правда, и решил временно покинуть фракцию.
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