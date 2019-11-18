"Безхатченки": 120 нардепов получили более трех миллионов гривен компенсаций на жилье

Деньги

В октябре 2019 года 120 народных депутатов Украины получили компенсацию за аренду жилья или на оплату гостиничного номера в столице. Ранее были обнародованы данные о зарплатах нардепов за октябрь 2019 года.

Как сообщает «ЧЕСНО», 18 парламентариев получили по 41, 6 тыс грн, что, скорее всего, свидетельствует о предоставлении компенсации на жилье за два месяца (по 20 800 грн за каждый). «Сначала работы Верховной Рады 9-го созыва 120 народных депутатов получили компенсацию за жилье в размере около 3,29 млн грн.», — говорится в сообщении.

Согласно закону «О статусе народного депутата Украины», депутаты получают компенсацию, если у них нет жилья в столице, или если они зарегистрированы в населенных пунктах, расположенных от Киева на расстоянии более 30 километров.

Журналисты «ЧЕСНО» выяснили, что «слуга народа» Александр Кабанов подал ежегодную декларацию за 2018 год, в которой указал, что проживает в Киеве в квартире площадью 75 кв. м 2015 года. Владельцем недвижимости указан Борис Шефир — директор ООО «Квартал-95» и брат первого помощника президента Украины Владимира Зеленского. Также в декларации указан недострой — квартира в Гостомеле (входит в 30-километровую зону). Однако в комментарии журналистам парламентарий сообщил, что его дом еще строится, а в квартире Шефира он больше не проживает — компенсацию использует для аренды жилья в столице.

А первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук, подававший декларацию за 2018 как заместитель директора государственной организации «Национальный офис интеллектуальной собственности», указал, что проживает в квартире, принадлежащий Татьяне Ситарук. Сообщается, что такой до брака была фамилия супруги Руслана Стефанчука, а Татьяна Ситарук — его теща.

«В комментарии «ЧЕСНО» Руслан Стефанчук подтвердил, что до сих пор живет в этой квартире. На вопрос о том, платит ли Стефанчук за аренду помещения матери жены, он ответил, что платит «арендодателю по договору — владельцу квартиры», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили инфографику, показывающую уровень зарплат народных депутатов Украины.



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