Происшествия

СБУ и ГБР нагрянули с обысками в Гостаможслужбу из-за ее... герба

В четверг, 23 апреля, сотрудники СБУ и ГБР провели обыски в Гостаможслужбе. Сегодня обыски прошли и в доме детского хирурга Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

На странице «Нова митниця» в Facebook говорится, что правоохранители заинтересовались гербом таможни, который заказали еще в 2019 году. Стоимость услуг по разработке символики и новой формы для таможни составила почти 30 тысяч гривен.

«Проект новых геральдических знаков был направлен в Министерство финансов на согласование. После этого его должна утвердить Комиссия по геральдике и президент Украины своим указом», — сообщили в таможне.

Силовики, проводившие обыск, якобы забрали копии всех документов, подтверждающих выполнение работ подрядчиком в полном объеме.

В таможне считают происходящее «надуманным политически мотивированным делом».

Напомним, новый советник главы Офиса президента Игорь Уманский, будучи министром, добивался отставки главы таможни Макса Нефедова. Вместе с тем, новый министр финансов Сергей Марченко в интервью изданию «Лига НЕТ» заявил, что увольнять Нефедова и главу ГФС Верланова не ко времени.

Ранее «ФАКТЫ» писали о скандале, в который попала новая таможня, когда разрешала экспортировать медицинские средства защиты в период разгорающейся эпидемии коронавируса.

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