Украина

Скандал вокруг экспорта масок за границу: выяснились новые детали

После того, как САП открыла производство по факту возможной служебной халатности должностных лиц Кабинета министров при осуществлении мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавируса, столичная прокуратура завела дело на должностных лиц Киевской таможни.

«Прокуратура города Киева начала досудебное расследование по факту возможного совершения уголовного преступления работниками Киевской таможни при оформлении экспорта медицинских масок из Украины в Испанию», — говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что в информации о поставках масок сообщалось о заниженной их стоимости «для уклонения от уплаты таможенных платежей и при содействии работников Киевской таможни».

«Учитывая изложенное, прокуратурой города Киева сведения о возможном совершении должностными лицами Киевской таможни уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) внесены в Единый реестр досудебных расследований», — отметили в прокуратуре.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Государственной таможенной службе Украины заявляли, что респираторы в Испанию экспортировали еще до введения запрета на продажу таких товаров за рубеж.

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