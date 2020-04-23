Обыски у Юлии Кузьменко: стало известно, что изъяли силовики

Украина

Обыски, с которыми силовики пришли в квартиру врача Юлии Кузьменко, арестованной по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, а также к ее родственникам, продолжались более пяти часов.

Как сообщает «Громадське», об этом заявил адвокат Тарас Безпалый. «Искали взрывчатку, оружие, мобильные телефоны, компьютеры, ноутбуки. Фактически во время обыска изъяли старые SIM-карты, стартовые пакеты и ружье, которое принадлежит гражданскому мужу Юлии Кузьменко Петру Кияну. Оно со всеми разрешениями и приобретено законно», — отметил защитник.

Тарас Безпалый уточнил, что постановление суда об обыске было принято еще 27 марта, срок его действия — месяц. По его мнению, нынешние следственные действия связаны с тем, что срок постановления вскоре истекает.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Печерский суд Киева продлил срок содержания под стражей Юлии Кузьменко на два месяца — до 30 мая.

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