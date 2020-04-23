Наука и технологии

В Киеве на столичном мусоросжигательном заводе «Энергия» реализовывают совместный пилотный проект предприятия «Киевтеплоэнерго» с отечественной компанией DroneUA. С помощью беспилотников уже протестировали новый способ дезинфекции территорий. Это инновационное решение для Украины. Дроны широко применялись в Китае во время борьбы с коронавирусом (там обработали 200 миллионов квадратных метров в трех тысячах населенных пунктов).

Теперь дроны помогают дезинфицировать площади на заводе. Этот метод позволяет поднять в воздух 16 литров раствора и за 10−15 минут дезинфицировать до 20 тысяч квадратных метров территории. На предприятие постоянно приезжают мусоровозы из всех районов столицы, и важно обеспечить санитарную безопасность работников. Поэтому в период карантинных ограничений заводская территория тщательно обрабатывается, персонал защищен (в штате завода около 200 работников).

По словам директора мусоросжигательного завода «Энергия» Сергея Крикуна, беспилотники помогают быстро обработать подъездные дороги для спецтранспорта и площадку приема машин возле бункера. Дезинфекция с применением дронов минимизирует контакт людей с местами возможного попадания возбудителя инфекции. Кроме того, более плотно покрывает площадь обработки и экономит время. К тому же санитарный раствор используется с максимальной эффективностью и экономией.

Напомним, что «Энергия» — единственный мусоросжигательный завод в Украине и утилизирует четверть мусора Киева, который в результате сжигания превращается в тепловую энергию. Она используется для обеспечения теплом и горячей водой более 300 жилых домов.

Как сообщили в «Киевтеплоэнерго», все структурные подразделения компании проводят дезинфекцию: с начала карантина на эти цели использовали около 60 тысяч литров раствора. На ТЭЦ, в котельных, на тепловых узлах, автотранспорте ежедневно задействовано свыше четырех тысяч человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на время карантина наземный общественный транспорт перевозит по пропускам только работников предприятий критической инфраструктуры, к которым относятся и коммунальщики.

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