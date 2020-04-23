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Украина

Львовский мусор опять кочует по Украине: под Житомиром нашли сразу 100 тонн

22:08 23 апреля 2020 73
мусор
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Во Львовской области продолжаются проблемы с мусором:. 20 апреля горела свалка в Новояворовске, а 22 апреля около 100 тонн львовского мусора обнаружили на Житомирщине.

На межполевой дороге территории села Кропивня в Хорошевский районе появилась огромная куча отходов. Мусор высыпали на земли сельскохозназначения. Среди отходов есть множество чеков, квитанций, которые указывают на место происхождения мусора.

Местные чиновники считают, что такая находка обойдется местному бюджету в кругленькую сумму.

Как сообщает УНН, в поссовете уже подготовили письма в адрес экологической инспекции, прокуратуры, патрульной полиции, чтобы отследить транспорт, который перевозит этот мусор.

Напомним, впервые история с «мусорной проблемой» во Львове началась еще летом 2016 года. После того, как мусорный полигон под Львовом был переполнен, львовский мусор периодически «всплывал» на территории Черниговской, Житомирской, Черкасской, Волынской, Киевской, Тернопольской областей.

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