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"Гимн коронавирусу": The Rolling Stones впервые за 8 лет выпустили новую песню
Легендарная британская рок-группа The Rolling Stones, известная уже нескольким поколениям поклонников рок-музыки во всем мире, представила свой новый трек «Жизнь в городе-призраке», который, по мнению некоторых критиков, является идеальным саундтреком жизни в карантине.
В клипе можно увидеть кадры из студии с участием музыкантов группы, а также виды пустынных улиц, площадей и опустевших салонов общественного транспорта.
В новом интервью, опубликованном на Apple Music, c Зейном Лоу, новозеландским радио-ди-джеем, Мик Джаггер рассказал, что написал песню с Китом Ричардсом более года назад ещё до стремительного распространения коронавируса нового типа по всему миру, пишет «Лайф».
«Это было написано о том, чтобы быть в месте, которое было полно жизни, но теперь, так сказать, лишено жизни. Я просто взял в руки гитару и написал её очень быстро, примерно за десять минут», — сказал он.
Впоследствии музыканты немного изменили текст, чтобы более точно отразить современные реалии.
«У нас с Китом Ричардсом была идея по выпуску этой песни, но я сказал: „Сначала я должен переписать её“. Некоторые слова уже не такие актуальные, а некоторые смотрелись странными и слишком тёмными. Так что я слегка переписал текст. Мне не пришлось много переписывать, если честно. Это очень похоже на ту работу, которую я проделал над песней изначально», — признался Джаггер.
В итоге работа над треком завершилась уже в условиях самоизоляции в марте. Музыканты надеюсь, что композиция «резонирует с тем временем, в котором мы все сейчас живём».
Премьера клипа состоялась сегодня, 23 апреля, на официальном Youtube — канале группы. Новая песня называется Living In A Ghost Town («Жизнь в городе-призраке»). Отметим, что The Rolling Stones планируют выпустить новый альбом. Эта песня должна была стать его частью. Музыканты в условиях карантина завершили работу над ней в первую очередь.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что тур The Rolling Stones ABigger Bang Tour входит в первую десятку рейтинга самых успешных мировых турне в истории. Турне проходило с 2005 по 2007 год включительно. Было дано 144 концерта. Сборы — 558,2 миллиона долларов. Средний размер сборов от одного шоу — 3,8 миллиона долларов. Продано 4,7 миллиона билетов. Средняя посещаемость одного концерта — 32,5 тысячи человек.
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