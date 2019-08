Эд Ширан возглавил топ-10 самых успешных мировых туров (фото)

Мир

В начале августа популярный британский певец Эд Ширан побил рекорд знаменитой ирландской группы U2, который продержался почти девять лет. Мировое турне 28-летнего музыканта под названием Divide tour собрало 736,7 миллиона долларов и стало самым успешным в коммерческом плане туром в истории!

Рекорд U2 был зафиксирован в 2011 году. U2 360° Tour собрало тогда 736,4 миллиона долларов. Ширану в рамках его турне осталось дать еще 12 концертов. Все они состоятся в августе. Так что окончательные сборы Divide tour будут еще больше. Эд поблагодарил всех своих поклонников, написав в Instagram: «Огромное спасибо всем и каждому из вас за то, что пришли на мое шоу. Осталось 12 концертов, и мы никогда их не забудем».

Ширану теперь принадлежит еще один мировой рекорд. Концерты британца в рамках одного турне посетили на данный момент 8 миллионов 151 тысяча зрителей. У U2 их было меньше — 7 миллионов 272 тысячи человек. Однако средняя посещаемость одного концерта у ирландских рок-музыкантов в два раза выше — 66 тысяч по сравнению с 33,7 тысячи у Ширана.

В первую десятку рейтинга самых успешных мировых турне в истории вошли также американская группа Guns N' Roses (563,3 миллиона долларов), легендарная британская группа The Rolling Stones (558,2 миллиона долларов), британская группа Coldplay (523 миллиона долларов), бывший участник Pink Floyd Роджер Уотерс (458,7 миллиона долларов), австралийская рок-группа AC/DC (441,1 миллиона долларов), Мадонна (407,7 миллиона долларов) и звезды кантри Гарт Брукс и Триша Йервуд, чье совместное турне в 2017 году собрало 364,3 миллиона долларов.

«ФАКТЫ» предлагают читателям более подробно познакомиться с пятью турне из этого списка.

1. Эд Ширан — Divide tour. Турне стартовало в 2017 году. Всего запланировано 255 концертов. Продолжительность турне составит 893 дня. Сборы на данный момент — 736,7 миллиона долларов. Средний размер сборов от одного шоу — 2,9 миллиона долларов. Продано 8,2 миллиона билетов. Средняя посещаемость одного концерта — 33,7 тысячи человек.

2. U2 — U2 360° Tour. Турне проходило с 2009 по 2011 год включительно. Было дано 110 концертов. Продолжительность турне составила 760 дней. Сборы — 736,4 миллиона долларов. Средний размер сборов от одного шоу — 6,7 миллиона долларов. Продано 7,3 миллиона билетов. Средняя посещаемость одного концерта — 66,1 тысячи человек. В группе U2 четыре музыканта: 59-летний Боно (настоящее имя Пол Дэвид Хьюсон), The Edge (настоящее имя Дэвид Эванс, 8 августа исполняется 58 лет), 59-летний Адам Клейтон и 57-летний Ларри Маллен-младший.

3. Guns N' Roses — Not in This Lifetime… Tour. Турне стартовало в 2016 году. Последний концерт запланирован на 2 ноября 2019 года. На данный момент состоялось 159 шоу. Сборы пока составляют 563,3 миллиона долларов. Средний размер сборов от одного выступления — 3,8 миллиона долларов. Продано 4,4 миллиона билетов. Средняя посещаемость одного концерта — 35 тысяч человек. Guns N' Roses в этом турне выступают следующим составом: 57-летний Аксель Роуз, 54-летний Slash (настоящее имя Сол Хадсон), 55-летний Дафф Маккаган, 54-летний Стивен Адлер.

4. The Rolling Stones — A Bigger Bang Tour. Турне проходило с 2005 по 2007 год включительно. Было дано 144 концерта. Сборы — 558,2 миллиона долларов. Средний размер сборов от одного шоу — 3,8 миллиона долларов. Продано 4,7 миллиона билетов. Средняя посещаемость одного концерта — 32,5 тысячи человек. The Rolling Stones состоит из четырех музыкантов: Мик Джаггер (26 июля исполнилось 76 лет), 75-летний Кит Ричардс, 78-летний Чарли Уоттс, 72-летний Ронни Вуд.

5. Мадонна — Sticky & Sweet Tour. Турне проходило с 23 августа 2008 года по 2 сентября 2009 года. Было дано 85 концертов. Сборы — 407,7 миллиона долларов. Средний размер сборов от одного шоу — 4,8 миллиона долларов. Продано 3,5 миллиона билетов. Средняя посещаемость одного концерта — 41,7 тысячи человек. В общем списке турне Мадонны занимает восьмое место, но она — единственная женщина, которая самостоятельно попала в первую десятку рейтинга. 16 августа королеве поп-музыки исполняется 60 лет.

