- 03:18 Диверсанты распоясались: под Херсоном обнаружен схрон с минами и гранатами
- 02:59 В Житомирской области новая угроза масштабного пожара: к борьбе с огнем привлекли авиацию
- 02:21 Залечь на дно не удалось: командир подлодки организовал "антикарантинную вечеринку" и поплатился за это
- 01:38 Маска победила: президент ЮАР безуспешно пытался показать гражданам, как уберечься от коронавируса
- 00:57 Место встречи изменить нельзя: стало известно, где может пройти "Евровидение 2021"
- 00:30 Карантином доволен: Ляшко рассказал, как справляется с COVID-19 система здравоохранения
- 23.04 23:57 "Гимн коронавирусу": The Rolling Stones впервые за 8 лет выпустили новую песню
- 23.04 23:25 Число инфицированных за день уменьшилось: что известно о ситуации с COVID-19 на Буковине
- 23.04 22:49 Дурной пример заразителен: вслед за Луганском боевики "переименовали" Донецк
- 23.04 22:32 Россия собирается направить "гумконвой" в Киев: что происходит
- 23.04 22:08 Львовский мусор опять кочует по Украине: под Житомиром нашли сразу 100 тонн
- 23.04 21:59 Зеленский ищет противовес Авакову: источник раскрыл интересные детали о назначении Саакашвили
В Житомирской области новая угроза масштабного пожара: к борьбе с огнем привлекли авиацию
В борющейся уже несколько дней с горением леса Житомирской области зафиксирован пожар, приобретающий угрожающие масштабы в Билокоровчицком и Словечанском лесхозах.
Об этом сообщают в ГСЧС Украины.
«Во второй половине дня в Пояскивском лесничестве Белокоровицкого лесхоза возник пожар, который сразу же приобрел угрожающие масштабы. К тушению присоединились 25 спасателей с 4 автоцистернами, работает авиация», — сказано в информации спасателей.
Кроме того, осуществляется тушение огня в Велидницком лесничестве Словечанского лесхоза и в Словечанском лесхозе АПК, для этого привлечены 765 пожарных с 119 единицами техники, среди которой есть один вертолет.
На помощь прибывают пожарные звена соседних лесхозов.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что полиция Киевской области задержала мужчину, причастного к масштабному пожару в Бородянском районе. Копы установили, что в четверг, 23 апреля, 29-летний житель села Красный Рог сжигал мусор на собственном дворе. Сильный ветер распространил огонь на сухостой. Сгорели соседские хозяйственные постройки и ограждение. Пламя быстро перекинулось на другие соседние участки и лес.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Залечь на дно не удалось: командир подлодки организовал "антикарантинную вечеринку" и поплатился за это (видео)
Маска победила: президент ЮАР безуспешно пытался показать гражданам, как уберечься от коронавируса (видео)
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...