Происшествия

В Житомирской области новая угроза масштабного пожара: к борьбе с огнем привлекли авиацию

В борющейся уже несколько дней с горением леса Житомирской области зафиксирован пожар, приобретающий угрожающие масштабы в Билокоровчицком и Словечанском лесхозах.

Об этом сообщают в ГСЧС Украины.

«Во второй половине дня в Пояскивском лесничестве Белокоровицкого лесхоза возник пожар, который сразу же приобрел угрожающие масштабы. К тушению присоединились 25 спасателей с 4 автоцистернами, работает авиация», — сказано в информации спасателей.

Кроме того, осуществляется тушение огня в Велидницком лесничестве Словечанского лесхоза и в Словечанском лесхозе АПК, для этого привлечены 765 пожарных с 119 единицами техники, среди которой есть один вертолет.

На помощь прибывают пожарные звена соседних лесхозов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что полиция Киевской области задержала мужчину, причастного к масштабному пожару в Бородянском районе. Копы установили, что в четверг, 23 апреля, 29-летний житель села Красный Рог сжигал мусор на собственном дворе. Сильный ветер распространил огонь на сухостой. Сгорели соседские хозяйственные постройки и ограждение. Пламя быстро перекинулось на другие соседние участки и лес.

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