В Житомирской области назвали вероятную причину масштабных пожаров

Украина

Одной из причин масштабных пожаров в Житомирской области, в результате которых сгорели жилые дома и были сильно повреждены нежилые постройки, спасатели называют повреждение линии электропередач.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

По его информации, спасатели предварительно пришли к выводу, что из-за захламленности лесов во второй и третьей зоне отселения, где после аварии на Чернобыльской АЭС не проводилась вырубка деревьев, именно обвал деревьев на линии электропередач и привел к пожарам.

«По предварительной оценке, комплексное очищение не проводилось более 30 лет… Одна из версий, которая рассматривается представителями ГСЧС, правоохранительными органами и работниками лесного хозяйства, — повреждения электропроводов из-за падения дерева в густом участке леса», — сказал Бунечко.

Пожары, которые могли возникнуть вследствие этого, охватили уже более 4300 гектаров леса. А сильный ветер скоростью 20−25 м/с, которого не было более 10 лет, способствовал быстрому распространению огня.

Бунечко добавил, что в настоящее время оказывается помощь гражданам, эвакуированным из зоны бедствия. Теплые вещи и продукты волонтеры передают со всей Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что спасатели и полиция рассматривают как основную версию пожаров в Чернобыльской зоне — малоснежную зиму и сухую лесную подстилку. Вместе с тем, Национальная полиция совместно со Службой безопасности Украины изучает все случаи поджогов травы и леса в стране для установления возможной взаимосвязи'связи между действиями различных групп поджигателей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в результате пожаров без жилья остались 48 человек, это жители сел Личманы и Магдин. Их эвакуировали в населенный пункт Гладковичи и собирают для них одежду и стройматериалы.

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