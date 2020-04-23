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Сначала поджег соседей, потом — лес: под Киевом полиция вычислила виновника масштабного пожара (видео)
Полиция Киевской области задержала мужчину, причастного к масштабному пожару в Бородянском районе.
Копы установили, что в четверг, 23 апреля, 29-летний житель села Красный Рог сжигал мусор на собственном дворе. Сильный ветер распространил огонь на сухостой. Сгорели соседские хозяйственные постройки и ограждение. Пламя быстро перекинулось на другие соседние участки и лес.
Прибывшие на место спасатели, погасили огонь, который охватил 2 гектара травяного настила.
В 17:30 пожар полностью ликвидировали.
К тушению привлекали 4 единицы пожарно-спасательной техники, 2 трактора, 14 человек спасателей и егерей.
Поджигателю грозит максимальное наказание в виде уплаты штрафа в размере до 153 тысяч гривен или лишение свободы до 5 лет.
Напомним, ранее под Киевом поймали двух молодых мужчин на скутерах, подозреваемых в поджогах сухой травы и провоцировании лесных пожаров. Полиция также задержала предполагаемого виновника масштабного пожара в Чернобыльской зоне.
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