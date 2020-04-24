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Визит чудовища: огромный аллигатор пробрался во двор дома и устроил там погром (видео)
Пока в США от карантина страдают милые домашние животные, их дикие сородичи вовсю пользуются отсутствием людей на дорогах и даже сами заявляются с неожиданными визитами «в гости».
Так, в городе Си Пайнс в штате Южная Каролина семья Лоссада с ужасом узнала, насколько разрушительным может быть злой аллигатор — чудовище, известное в округе как Большой Джордж, выбралось из лагуны и приползло на их задний двор.
Оказавшись там, аллигатор начал валить мебель, крушить предметы на столе и бить хвостом по стеклянной двери.
После этого он вцепился зубами в очаг для барбекю и очень напугал детей, находящихся в доме, пишет NationalGeographic.
Отец семейства Фернандо Лоссада находился на работе, когда ему позвонила мать, сидевшая дома с тремя его детьми. Он признался, что услышал только слово «аллигатор», и едва помнит, как добрался до дома.
В конечном итоге, потребовались усилия четырех сотрудников специальной службы, чтобы выловить животное и отправить его обратно в дикую природу.
По словам Фернандо, аллигаторы часто встречаются в их районе, однако они редко ведут себя так агрессивно, подбираясь к домам.
«Мы видим их почти каждый день, но на задний двор они не забирались и не устраивали погром. Они перешли на новый уровень», — сказал мужчина, признавшись, что теперь они будут осторожнее на улице.
«Пока он никому не причиняет вреда, его просто сажают обратно в воду. Это его дом, и он никому не причиняет вреда. Нам просто нужно быть осторожными», — резюмировал Лоссада.
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