Хроники коронавируса: главные события в мире 23 апреля (обновляется)

Мир

Новый коронавирус по-прежнему остается во многом загадкой для ученых и врачей. Как говорят эксперты, у них пока больше вопросов, чем ответов. COVID-19 ведет себя иначе, чем другие вирусы. Одна из главных проблем — во многих странах выявлены случаи, когда у людей, перенесших болезнь и успешно сдавших тесты, спустя примерно месяц коронавирус обнаруживали снова! Это может означать, что или имеющиеся тесты далеки от совершенства, или вирус прячется в каких-то тайниках человеческого организма, или, что самое страшное, победа над COVID-19 не дает гарантии появления у пациента иммунитета к вирусу.

В этом материале «ФАКТЫ» сообщают самые актуальные и интересные новости, связанные с коронавирусом, которые происходят 23 апреля в разных странах мира.

По состоянию на 10:25 во всем мире выявлено 2 миллиона 639 тысяч 874 случая заражения коронавирусом. Скончались 184 тысячи 283 инфицированных. Выздоровели 722 тысячи 717 пациентов. Медики называют эти случаи завершенными. Исходя из них, высчитывается уровень смертности. Он составляет 20%.

Незавершенными или активными считаются случаи заражения, когда инфицированные находятся в больницах или самоизоляции. Сегодня, 23 апреля, пока зафиксировано 1 миллион 732 тысячи 874 активных случая. Причем в критическом состоянии находятся 58 тысячи 247 больных. Это 3% от общего числа активных случаев.

В Украине утром 23 апреля были объявлены новые данные. В стране выявлено 7 170 инфицированных COVID-19. За сутки — 578 новых случаев. Скончались 187больных. Выздоровели 504 пациента. Среди бывших советских республик по числу зараженных коронавирусом Украина занимает третье место после России и Беларуси.

10:40

В России за сутки выявлено еще 4 774 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 62 тысячи 773 человека. За минувшие сутки умерли еще 42 пациента с диагнозом COVID-19. Всего с начала распространения коронавируса в России от болезни умерли 555 человек. Выздоровел 4 891 пациент. Проведено более 2,4 миллиона тестов (плюс 149,3 тысячи тестов за последние сутки).

08:00

Германия первой из стран Евросоюза публикует новую статистику по коронавирусу за сутки. По данным Института имени Роберта Коха, за 24 часа в ФРГ было зарегистрировано 2 352 новых случая. Общее число инфицированных составляет теперь 148 тысяч 46 человек. Скончались 5 094 пациента (плюс 215 за сутки). Всего выздоровело 103 тысячи 300 человек.

Согласно опросу института Infratest dimap, 74% жителей Германии по-прежнему поддерживают меры властей по ограничению социальных контактов, однако люди хотели бы увидеть некоторое смягчение карантина. Наиболее высокий уровень поддержки ограничений — 87% - был зафиксирован в конце марта. Накануне Пасхи (12 апреля) 14% опрошенных считали, что действующие меры чрезмерно строги. На данный момент так думают уже 17%.

02:47

Во Франции ученые проверяют предположение, что курильщики заражаются новым коронавирусом реже, чем некурящие. Поводом для этого стали данные, полученные медиками парижской больницы Питье-Сальпетриер. Из 500 пациентов с диагнозом COVID-19 в только 5% оказались курильщиками. Доля курящих во Франции значительно выше. И это дало основания для появления гипотезы, что никотин может каким-то образом мешать распространению вируса. Некоторые эксперты предполагают, что никотин первым цепляется к клеточным рецепторам, к которым стремится присоединиться вирус.

Вместе с тем медики в большинстве других стран относят курильщиков к группе риска, поскольку легкие, ослабленные курением, более восприимчивы ко всем респираторным инфекциям.

01:54

Правительство Германии выделяет 500 миллионов евро на оснащение компьютерами школ, вынужденных перейти на онлайн-обучение. Нуждающиеся школьники получат субсидию в 150 евро на покупку гаджетов, необходимых для обучения в домашних условиях.

01:03

Концерн Boeing объявил о готовящемся массовом увольнении сотрудников. Речь идет о 10% работников компании, занятых непосредственно в процессе производства самолетов. Без работы останутся примерно 7 000 человек. В компании сожалеют об этом, но в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, ничего не могут поделать. Спрос на новые самолеты резко упал. Никто не знает, когда в мире возобновятся международные пассажирские полеты.

00:31

В преддверии Рамадана глава Центрального совета мусульман Германии Айман Мазиек потребовал от государства помощи для всех мечетей в стране. «Многие мечети оказались на пороге банкротства, потому что они жили на пожертвования после пятничной молитвы», — заявил Мазиек. По его словам, от 30 до 50 процентов годовых сумм пожертвований собирались во время священного месяца Рамадан. В этом году верующих призывают во время Рамадана ограничиться домашней молитвой, следовательно, мечети не получат пожертвования в обычном объеме.

В обзоре за 22 апреля «ФАКТЫ» сообщали о том, что резко ухудшилась ситуация в Сингапуре, который еще неделю назад считался образцом в вопросах борьбы с коронавирусом. А в Китае заговорили о второй волне пандемии и снова закрывают на карантин целые города. В Швеции, которая отказывается вводить ограничительные меры, число инфицированных и умерших от коронавируса гораздо больше, чем в других скандинавских странах, где действует карантин. Кроме того, в материале была дана показательная статистика по разным странам мира, а также названы различные подходы борьбы с пандемией.

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