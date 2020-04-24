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Рекорд времен коронавируса: в Австралии собака неожиданно родила 21 щенка

6:58 24 апреля 2020 188
Щенки
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Пока в Британии эксперты пытаются обучить собак находить по нюху коронавирус, в далекой Австралии заняты более прозаичными вещами: радуются появлению на свет за один раз 21 щенка. Данный рекорд принадлежит собаке по имени Shadow породы неаполитанский мастиф из города Квинсленд.

О собаке-рекордсменке рассказывает Lad Bible.

Издание сообщает, что вначале четырёхлетняя домашняя любимица родила трёх щенят. Хозяин забеспокоился о состоянии здоровья собаки и отвёз её в ветклинику, где врачи обнаружили, что Тень готовится стать мамой ещё для 18 малышей.

Ей пришлось экстренно делать кесарево сечение.

«Мы сделали рентген Shadow сразу после её поступления в клинику, чтобы понять, всех ли щенков она родила. И на снимке с удивлением обнаружили ещё более десяти малышей, готовых появиться на свет», — рассказала ветеринар Патриция Циммерман.

На проведение операции команде медиков понадобилось всего 45 минут. Теперь Shadow восстанавливается дома в окружении своих малышей, пишет «Лайф».

Несмотря на впечатляющее количество щенков, Shadow всё же не удалось установить мировой рекорд. Он принадлежит другому неаполитанскому мастифу, из Британии. В 2004 году эта собака дала жизнь потомству из 24 кутят.

Ранее «ФАКТЫ» писали об уникальном явлении, которое произошло в США: там на свет появился щенок необычного цвета.

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