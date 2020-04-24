Шоу-бизнес

Молодая жена сбежала от Петросяна с пакетом на голове (фото)

Молодая жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которая, по слухам, изолировалась вместе с мужем, устала сидеть в доме и сбежала во двор — подышать.

Для прогулки Татьяна выбрала пальто с цветами и целлофановый пакет, который надела на голову.



«Сегодня ровно месяц, как я ни разу не выходила из дома! В честь этого „события“ вышла во двор подышать», — подписала она фото.

Читатели Брухуновой беспокоятся. «Татьяна, извините у вас с головой все в порядке? Зачем вы пакет натянули, можно задохнуться», «Ой, у меня мурашки побежали, когда увидела пакет на голове», «Корона стороной облетит, когда такое чудо увидит», — пишут они.

К слову, Петросяну наряд жены понравился.

Напомним, что молодожены изолировались после приезда с ОАЭ, где, по слухам, суррогатная мать родила им сына.

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