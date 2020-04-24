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Молодая жена сбежала от Петросяна с пакетом на голове (фото)
Молодая жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которая, по слухам, изолировалась вместе с мужем, устала сидеть в доме и сбежала во двор — подышать.
Для прогулки Татьяна выбрала пальто с цветами и целлофановый пакет, который надела на голову.
«Сегодня ровно месяц, как я ни разу не выходила из дома! В честь этого „события“ вышла во двор подышать», — подписала она фото.
Читатели Брухуновой беспокоятся. «Татьяна, извините у вас с головой все в порядке? Зачем вы пакет натянули, можно задохнуться», «Ой, у меня мурашки побежали, когда увидела пакет на голове», «Корона стороной облетит, когда такое чудо увидит», — пишут они.
К слову, Петросяну наряд жены понравился.
Напомним, что молодожены изолировались после приезда с ОАЭ, где, по слухам, суррогатная мать родила им сына.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...