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В Одессе ночью устроили масштабный пожар в мужском монастыре: фото и видео с места ЧП
В ночь на пятницу, 24 апреля, в Свято-Успенском мужском монастыре (УПЦ МП), который располагается в курортной зоне Одессы, возле 16-й станции Большого Фонтана, произошел масштабный пожар. Как утверждают в Одесской епархии, это был поджог. Дескать, изначально неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью под монастырские машины Toyota Hiace и ВАЗ-2107. Эти возгорания удалось сразу погасить силами людей, живущих в монастыре, при помощи огнетушителей.
«В это же время начался пожар в хозяйственном помещении. Насельники монастыря, заметив еще одно возгорание, оперативно вызвали пожарную охрану, и через семь минут прибыли первые расчеты спасателей, которые приступили к ликвидации пожара. Также на место происшествия приехала оперативно-следственная группа Национальной полиции и ГСЧС», — рассказывают в епархии.
Сгорело хозяйственное помещение площадью 1,5 тыс. квадратных метров, пожару в нем предшествовало еще одно возгорание.
Сообщается, что в процессе ликвидации пожара, помогая сотрудникам ГСЧС, сломал ногу архимандрит Владимир (Якименко), которого с места происшествия забрала скорая помощь.
В епархии настаивают, что на данный момент основной версией причин пожара в монастыре является умышленный поджог.
Как сообщили в региональном главке ГСЧС, сообщение о возгорании здания на территории Свято- Успенского мужского монастыря поступило в службу спасения «101» в 00:40. К месту вызова оперативно прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Работать им пришлось три часа.
«На момент прибытия спасателей наблюдалось возгорание открытым пламенем отдельно расположенной деревянной хозяйственной постройки. Локализовали пожар в 02:45 и ликвидировали в 3:41 на площади 480 квадратных метров», — заявили в главке.
Как отмечается, в результате пожара огнем уничтожено хозяйственное здание, дрова, сено, лакокрасочные материалы в таре. Не допущено распространение огня на соседние постройки. Погибших и пострадавших нет.
К ликвидации пожара пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенному номеру вызова в составе 6 единиц пожарно-спасательной техники и 24 человек личного состава. «Сведения по факту пожара внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 („Умышленное уничтожение или повреждение имущества“) Уголовного кодекса Украины», — сообщил начальник Киевского отдела полиции Вячеслав Барба. — Следствием рассматриваются несколько версий произошедшего, одна из которых — поджог".
Между тем, как подчеркивают в Одесской епархии, на протяжении двух последних недель пожары произошли в ряде монастырей и храмов УПЦ. 12 апреля — в Свято-Успенском мужском монастыре в с. Липки Гощанского района Ровенской области. 15 апреля — в храме святой мученицы Параскевы в с. Лукавцы Выжницкого района Черновицкой области. 21 апреля — в Гамалиевском женском монастыре священномученика Харалампия в Шосткинском районе Сумской области.
Напомним, недавно масштабный пожар тушили в Беляевском районе Одесской области, где горели плавни в Нижнеднестровском национальном парке.
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