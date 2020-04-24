Украина

Смена власти и новый Майдан: в Украине рассказали, чем может закончиться война Зеленского и олигархов

За год президентства Владимира Зеленского в Украине произошел перелом на уровне элит. Впервые финансово-промышленные группы не получили большинства в Верховной Раде, имея разрозненные небольшие группы депутатов. Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказал аналитик Игар Тышкевич, анализируя итоги президентского года.

Такая же ситуация и во власти. Это существенным образом отличается от того, что было в Украине с 2003 года.

Тышкевич отметил, что сейчас олигархи и представители финансово- промышленных групп пытаются вернуть утраченные позиции, но пока им это не удается.

«По большому счету надежды его (Зеленского — Авт.) избирателей были как раз на то, что баланс будет нарушен и президент и новая власть это используют для переформатирования страны», — напоминает аналитик.

При этом он отмечает, что переформатирования страны пока не происходит. Запаса времени у Зеленского мало, учитывая надвигающийся мировой экономический кризис и пандемию коронавируса.

По мнению аналитика, Украина может получить достаточно интересные и позитивные результаты в перспективе пяти-семи лет. Если команда Зеленского упустит полученный шанс, тогда страна снова возвратится к разделу сфер влияния, усилению олигархата и новым майданам.

Напомним, журналист Павел Казарин озвучил два варианта для Украины во время правления президента Зеленского.

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