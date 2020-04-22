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Украина

Год Зеленского: что изменилось в стране и изменился ли он сам (видео)

20:05 22 апреля 2020 87
Владимир Зеленский
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Вышел документальный фильм «Год Президента Зеленского» — своеобразный отчет за период, прошедший после победы на выборах.

В фильме президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие изменения за год произошли в стране и как изменился он сам.

В частности, Зеленский назвал своей ошибкой излишнюю терпеливость к чиновникам.

«Я уверен, что я потратил время на многих людей, будучи с ними слишком либеральным. Находить подход, в окружении, извне, с некоторыми чиновниками. Я уверен, что я потратил на них свое время. Не о чем говорить — они неизменны. Я жалею, что сразу не стал более жестким», — сказал в фильме президент Украины.

Также президент поделился мыслями о перетасовках в Кабмине и войне на Донбассе.

Напомним, «ФАКТЫ» провели среди читателей онлайн-голосование на тему «Как вы оцениваете президентство Зеленского?»

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