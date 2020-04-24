Украина

Борьба за будущее, вопреки власти: Казарин озвучил два варианта для Украины

Украина в настоящее время проходит испытание президентом Зеленским, который на днях отметил год своего пребывания у власти. Очень многое из того, к чему страна привыкла за последние годы, проверяется на прочность и испытание временем.

Об этом на «Крым.Реалии» пишет журналист Павел Казарин.

«Нам выпало жить внутри масштабного социального эксперимента. …У нас есть новый этический контур, рожденный по итогу вторжения. Президент без внятного исторического мировоззрения. И общество, состоящее из проукраинского лагеря, пророссийской оппозиции и инертного большинства», — отмечает Казарин.

По одному из сценариев, если победит политика нацпамяти, то «президентское окружение начнет говорить на ее языке, использовать ее символический ряд и ссылаться на ее пантеон героев».

Когда политики воспримут новый этический контур как источник легитимности, они смогут выступать от лица всей нации.

По второму сценарию, возможен возврат в советское прошлое, когда будут превозноситься «советские свершения и братские узы».

В связи с тем, что Украина живет в новой реальности сравнительно недавно, то угроза реванша существует, учитывая то, что президента Зеленского сложно назвать носителем идеологии.

Напомним, итоги президентства Зеленского за год после принятия присяги, представленные его командой в новом фильме, вызвали неоднозначную реакцию общества.

Прогнозы аналитиков о будущем шестого президента Украины, читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ»: «Потеря власти, дробление „Слуги народа“ и конфликт с олигархами: что ждет президента Зеленского».





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