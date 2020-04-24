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Происшествия

На Донбассе украинский военный расстрелял своего сослуживца: первые детали ЧП

14:01 24 апреля 2020 277
военный
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В районе села Богдановка Волновахского района (Донецкая область) военнослужащий ВСУ устроил стрельбу, в результате которой погиб один из его сослуживцев. Ранее в Херсонской области военнослужащий, нарушив правила обращения с оружием, также застрелил сослуживца.

По информации источников УНН, в зоне ООС на Донбассе боец стрелял из автомата АКС-74 в сторону своих товарищей. В результате стрельбы один из военных скончался на месте, двое были госпитализированы. У одного из пострадавших — пулевое ранение бедра, а у другого — многочисленные огнестрельные ранения.

«Предварительно известно, что семь военных вместе распивали спиртное. Что именно стало причиной конфликта, пока устанавливает следствие, но один из военных схватил служебный автомат АКС-74 и выпустил очередь в сторону других военнослужащих», — говорится в сообщении издания.

Правоохранители начали расследование.

«ФАКТЫ» сообщали, что на блокпосту Святогорск-Букино в Донецкой области 22-летний украинский военнослужащий покончил с собой, выстрелив себе в голову. Ранее под Харьковом нашли застреленным солдата-срочника.

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