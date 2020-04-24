«Эта тварь меня бросила»: между Узелковым и Боржемской разгорелся новый скандал

Шоу-бизнес

Бывший боксер Вячеслав Узелков, обвинявший экс-супругу Марину Боржемскую в том, не дает ему видеться с детьми, вылил на нее очередную порцию обвинений. Теперь он утверждает, что бывшая жена препятствовала ему общаться с матерью.

Вячеслав опубликовал на своей странице в Instagram фото с матерью и написал, что на карантине впервые за долгое время нашел время на общение с родным человеком. В комментариях подписчики поинтересовались, почему он ранее находил времени на это. На что Узелков разразился гневным постом в адрес бывшей жены.

«Эта тварь меня бросила, а мама встретила и спросила обо всем. И даже пыталась накормить», — написал Узелков.

Марина не оставила комментарий без внимания. И прокомментировала слова бывшего.

«Мне невероятно жаль, что мою любовь и искренние чувства к твоим родителям, которые стали для меня родными, ты увидел такими глазами. Я всегда была благодарна им за то, что они подарили тебе жизнь. И больше всего мне жаль, что во всем плохом, что с тобой происходит, ты, как и раньше, обвиняешь других, но только не себя…», — написала Марина.

Но этот комментарий Узелков удалил. Журналисты программы «Зірковий шлях» связались с Мариной, чтобы она пролила свет на ситуацию. Она сообщила, что бывший не только удалил ее комментарий, но и заблокировал ее в Instagram. Марина добавила, что дети очень болезненно реагируют на высказывания отца.

«Конечно, Роберт очень расстраивается по этому поводу. И таким образом Слава сильно отдаляет детей от общения с ним. Потому что им не хочется его видеть. Оливочка все меньше о нем вспоминает. Потому что когда они встречаются, он точно так же продолжает ей говорить не совсем приятные слова обо мне. Она сказала, что ей это неприятно и она этого слышать не хочет», — сказала фитнес-тренер Марина Боржемская в эфире канала «Украина».

Больно читать комментарии экс-супруга и самой Марине, для которой, по ее словам, родители Вячеслава давно стали родными. Женщина надеется, что он прекратит во всем обвинять только ее.

«Дай Бог, чтобы люди меньше такое переживали, чтобы развод все-таки не становился причиной того, что люди вообще вычеркивают друг друга из жизни. Все-таки понимая, что если у вас есть дети, ради них нужно жить, показывать на собственном примере. Соответственно они, как губка, будут это впитывать и транслировать дальше. Они будут жить и точно так же строить свои отношения», — сказала Марина в программе «Зірковий шлях».

Стоит отметить, что на слова Узелкова негативно отреагировали его подписчики. Они оставляли множество комментариев, в которых осуждали спортсмена за высказывание в адрес бывшей жены. После чего Вячеслав удалил и свой комментарий.

Напомним, Марина и Вячеслав расстались после 19 лет брака. В интервью женщина откровенно рассказала о причинах развода. Вячеслав в ответ утверждал, что не понимает причины разрыва.

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