В Киеве подожгли Байковое кладбище: фото последствий

Происшествия

В четверг, 23 апреля, вечером возник пожар на кладбище по улице Байковой — в Голосеевском районе Киеве. Ранее в столице возник сильный пожар на электростанции.

Пресс-служба ГСЧС сообщает, что пожарные, прибыв на место происшествия, установили, что мусор загорелся на пяти отдельных участках на территории «Байкового» кладбища. Установлено, что общая площадь возгорания составила около 100 кв. м.

Спасатели ликвидировали возгорание, жертв и пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.

Ранее сообщалось, что в Дарницком районе столицы загорелся склад лакокрасочных материалов. Огонь быстро распространился на площадь 2 тыс. квадратных метров. Пожар возник из-за 53-летнего арендатора склада, который развел на территории объекта костер, для приготовления себе еды.

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