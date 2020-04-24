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Убийство во Львове: появилась новая информация о подозреваемых
В разбойном нападении во Львове, во время которого был застрелен местный валютчик, принимали участие четверо злоумышленников, двоих из которых задержала полиция, а двое все еще находятся в розыске.
Как сообщили в ГУНП в Львовской области, четверка злоумышленников напала на двоих львовян — 49-летний мужчина погиб на месте, а его 50-летний спутник получил ушибы.
«Злоумышленники завладели крупной суммой денег, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле», — рассказал руководитель областной полиции Василий Виконский. Кстати, местные массмедиа сообщали, что у валютчика был с собой миллион гривен.
В тот же день, 23 апреля, полиция задержала одного из нападавших — 45-летнего львовянина, получившего ранение в ногу, а вскоре вышла и на его сообщника — 40-летнего местного жителя.
«Еще двое нападавших находятся в розыске — оперативные мероприятия продолжаются», — добавил Василий Виконский.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», одним из задержанных по делу об убийстве валютчика является ранее судимый по «разбойным» статьям львовянин по кличке «Робик».
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!