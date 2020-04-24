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Происшествия

Убийство во Львове: появилась новая информация о подозреваемых

15:17 24 апреля 2020 279
Пистолет
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В разбойном нападении во Львове, во время которого был застрелен местный валютчик, принимали участие четверо злоумышленников, двоих из которых задержала полиция, а двое все еще находятся в розыске.

Как сообщили в ГУНП в Львовской области, четверка злоумышленников напала на двоих львовян — 49-летний мужчина погиб на месте, а его 50-летний спутник получил ушибы.

«Злоумышленники завладели крупной суммой денег, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле», — рассказал руководитель областной полиции Василий Виконский. Кстати, местные массмедиа сообщали, что у валютчика был с собой миллион гривен.

В тот же день, 23 апреля, полиция задержала одного из нападавших — 45-летнего львовянина, получившего ранение в ногу, а вскоре вышла и на его сообщника — 40-летнего местного жителя.

«Еще двое нападавших находятся в розыске — оперативные мероприятия продолжаются», — добавил Василий Виконский.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», одним из задержанных по делу об убийстве валютчика является ранее судимый по «разбойным» статьям львовянин по кличке «Робик».

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