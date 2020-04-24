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Карантин помог: британский плотник сорвал джекпот в размере 72 млн долларов

15:39 24 апреля 2020 65
Райан Хойл
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

Простой плотник из английского города Рочдейл, графство Большой Манчестер, неожиданно стал миллионером. 38-летний Райан Хойл сорвал джекпот в популярной лотерее EuroMillions. Сумма его выигрыша составила более 58 миллионов фунтов (72 миллиона долларов).

Хойл рассказал газете The Mirror, что давно играет в лотерею, но безрезультатно. Он покупал всегда билеты в супермаркете неподалеку от своего дома. В этот раз из-за карантинных мер решил сделать это в режиме онлайн.

Утром 18 апреля Райан открыл свою электронную почту и обнаружил сообщение о том, что он выиграл главный денежный приз. «Я не мог в это поверить. Мне нужно было с кем-то это обсудить. Я позвонил маме с папой. Меня всего трясло. Они сказали, что нужно все перепроверить. Я тут же прыгнул в машину и поехал к дому родителей. Соображал плохо, но социальную дистанцию выдерживал. Показал им через окно свой смартфон с данными билета. Они зашли на другой сайт, где тоже дают результаты тиражей. Так мы узнали, что я действительно выиграл 58 миллионов фунтов», — вспоминает Хойл.

Эмоции переполняли британца. Ему хотелось поделиться радостью с кем-то еще. Райан позвонил братьям. И они решили отметить это дело. «Мы сидели на расстоянии более двух метров и пили пиво. По бутылке на каждого. Мне необходимо было обсудить с ними случившееся и услышать их совет. Это помогло мне справиться с бурей эмоций», — уверен Хойл.

Он пока не решил, будет ли продолжать работать, но заверил своих клиентов, что обязательно закончит уже принятые от них заказы.

«Я не собираюсь тратить все деньги на себя. Я хочу помочь семье и самым близким друзьям. Мама работает уборщицей в местной школе. Было бы здорово отправить ее на пенсию раньше срока», — делится своими планами Хойл. Пока он точно знает, что купит себе новую машину, построит дом и отвезет дочь в Диснейленд во Флориде.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о другом счастливчике из Британии. Строитель Стив Томсон выиграл 135 миллионов долларов и решил выполнить часть заказов от сограждан бесплатно.

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