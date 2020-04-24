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Хачериди тепло поздравил своих двойняшек с днем рождения (фото)
Бывший защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Хачериди, заработавший недавно скандальное удаление в матче чемпионата Беларуси, трогательно поздравил своих двойняшек с днем рождения. В пятницу, 24 апреля, деткам футболиста исполнилось 5 лет.
«Ева и Даниэль, с Днем рождения. Будьте счастливыми детками. Радуйте папу и маму», — написал Евгений Хачериди в своем Instagram, сопроводив пост подборкой фотографий.
Отметим, что футболист познакомился с будущей матерью своих детей Викторией Шатохиной 10 лет назад в одном из киевских заведений, когда Женя перешел из «Волыни» в «Динамо», а Вика училась в НАУ на факультете экономики и предпринимательства.
Евгений Хачериди с супругой и детьми
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что команда Хачериди выиграла полуфинальный поединок Кубка Беларуси.
Фото Instagram
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