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Спорт

Хачериди тепло поздравил своих двойняшек с днем рождения (фото)

16:38 24 апреля 2020 102
Евгений Хачериди с детьми
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Бывший защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Хачериди, заработавший недавно скандальное удаление в матче чемпионата Беларуси, трогательно поздравил своих двойняшек с днем рождения. В пятницу, 24 апреля, деткам футболиста исполнилось 5 лет.

«Ева и Даниэль, с Днем рождения. Будьте счастливыми детками. Радуйте папу и маму», — написал Евгений Хачериди в своем Instagram, сопроводив пост подборкой фотографий.

Отметим, что футболист познакомился с будущей матерью своих детей Викторией Шатохиной 10 лет назад в одном из киевских заведений, когда Женя перешел из «Волыни» в «Динамо», а Вика училась в НАУ на факультете экономики и предпринимательства.

Евгений Хачериди с супругой и детьми

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что команда Хачериди выиграла полуфинальный поединок Кубка Беларуси.

Фото Instagram

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