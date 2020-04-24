День дочери 2020: душевные поздравления и яркие открытки

Общество и люди

В субботу, 25 апреля, во многих странах отмечают День дочери.

«ФАКТЫ» предлагают вам поздравить своих дочерей с этим праздником.

Поздравляю, доченька,

От души желаю,

Чтобы шла по жизни,

Бед, преград не зная.

Чтобы рядом был всегда

Тот, кто сердцу нужен.

Чтобы сложный мир людей

Был с тобою дружен.

Пожелания мои,

Как в бою броня,

Свято пусть хранят тебя,

Доченька моя.



***

Поздравляю тебя, милая доченька. Желаю вечного сияния красоты и счастья, желаю прекрасного настроения, удачи и любви. Пусть тебя всегда окружают добрые люди, пусть для тебя не будет ничего невозможного.

***

Родная, что бы тебе ни пророчили

Надейся на силы свои,

Желаю я счастья для дочери,

И дружбы, и чистой любви!

Тебя поздравляю, любимая,

В проблемах не смей унывать,

Пусть жизнь твоя будет красивая,

Не будешь печали пусть знать!

В судьбе пусть удачно все сложится,

В достатке, здоровье, почете,

Твой путь без изъянов продолжится,

В свободном от горя полете!

***

Дорогая наша девочка, от души поздравляем тебя с праздником! Ты наша радость, гордость и счастье! Радуйся каждому новому дню, встречай людей с улыбкой, никогда не сдавайся! Ты обязательно будешь счастлива!

***

Тебя поздравляю, любимая дочка.

Пусть день будет ясным и звездною — ночка.

Улыбка легко на губах пусть гуляет,

А взгляд твой с хитринкой — сердца открывает.

Пусть радужным будет всегда настроенье,

К познанью — желанье, в делах — вдохновенье.

Любви, теплоты в твоем близком кругу,

И знай, что тебе я всегда помогу.



Ранее мы публиковали поздравления с Днем сына.

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