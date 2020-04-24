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Общество и люди

День дочери 2020: душевные поздравления и яркие открытки

19:50 24 апреля 2020 97
День дочери
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В субботу, 25 апреля, во многих странах отмечают День дочери.

«ФАКТЫ» предлагают вам поздравить своих дочерей с этим праздником.

День дочери

Поздравляю, доченька,
От души желаю,
Чтобы шла по жизни,
Бед, преград не зная.

Чтобы рядом был всегда
Тот, кто сердцу нужен.
Чтобы сложный мир людей
Был с тобою дружен.

Пожелания мои,
Как в бою броня,
Свято пусть хранят тебя,
Доченька моя.

День дочери
***
Поздравляю тебя, милая доченька. Желаю вечного сияния красоты и счастья, желаю прекрасного настроения, удачи и любви. Пусть тебя всегда окружают добрые люди, пусть для тебя не будет ничего невозможного.

***
Родная, что бы тебе ни пророчили
Надейся на силы свои,
Желаю я счастья для дочери,
И дружбы, и чистой любви!

Тебя поздравляю, любимая,
В проблемах не смей унывать,
Пусть жизнь твоя будет красивая,
Не будешь печали пусть знать!

В судьбе пусть удачно все сложится,
В достатке, здоровье, почете,
Твой путь без изъянов продолжится,
В свободном от горя полете!

День дочери

***
Дорогая наша девочка, от души поздравляем тебя с праздником! Ты наша радость, гордость и счастье! Радуйся каждому новому дню, встречай людей с улыбкой, никогда не сдавайся! Ты обязательно будешь счастлива!

День дочери

***
Тебя поздравляю, любимая дочка.
Пусть день будет ясным и звездною — ночка.
Улыбка легко на губах пусть гуляет,
А взгляд твой с хитринкой — сердца открывает.

Пусть радужным будет всегда настроенье,
К познанью — желанье, в делах — вдохновенье.
Любви, теплоты в твоем близком кругу,
И знай, что тебе я всегда помогу.

День дочери
Ранее мы публиковали поздравления с Днем сына.

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