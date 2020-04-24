День дочери 2020: красивые поздравления и открытки

Общество и люди

22 ноября мы отмечали День сыновей (День сына), а 25 апреля во многих странах — День дочери.

«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления и открытки к празднику.

Ты жизнь моя, ты смысл моих дней.

Сегодня я спешу тебя поздравить.

Пусть праздник твой, как тысячи огней,

Весь мир весельем, светом озаряет.

Дочурка, всей душой тебя люблю.

Желаю быть во всём по жизни первой.

Здоровья пожелать тебе хочу,

Счастливой быть, ответственной и верной.

Любовью окружай себя всегда

И сердце свое слушай, не обманет.

Ты, доченька, красавица моя,

Пусть всё плохое от тебя отстанет.

***

Моя девочка родная,

Будет все пусть у тебя.

Только лучшего желаю

Тебе, доченька моя.

Будь здоровой и прекрасной,

Обожаемой всегда.

Чтобы в сердце твоем жили

Лишь любовь и доброта.

Отведу все беды, слезы

Я молитвою своей.

Счастье бы только улыбалось

В жизни сказочной твоей.



***

Поздравляю тебя, дорогая доченька! Желаю оставаться всегда яркой звездой и тёплым солнышком, милой девушкой и добрым человеком, искренней подругой и творческой личностью. Желаю приятных жизненных сюрпризов, удачи, радости, светлой надежды, крепкой веры в себя и любви.

***

Доченька славная, милая самая,

Прими поздравленья мои.

Тебе пожелаю я самого главного —

Большой бесконечной любви.

Чтоб жизнь интересная, полная красками,

Была у тебя, а ещё

Чтоб дней было много и светлых, и ласковых,

И крепкое рядом плечо.

Чтоб рядом с тобою всегда были, доченька,

И близкие все, и друзья.

Для близких людей ты будь счастья источником,

Родная дочурка моя!



***

Моя славная принцесса,

Радость, доченька моя.

Я хочу, чтоб только счастьем

Жизнь твоя была полна.

Чтобы ярко ты блистала,

Покоряла красотой.

И в карьере успевала,

Шла отважно за мечтой.

Будь здоровой, моя радость,

Жить желаю я в любви.

Чтобы только вдохновением

Были дни твои полны.

Напомним, что в октябре отмечают Международный день девочек.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter