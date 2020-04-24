27.03 / 27.38 28.92 / 29.50
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

День дочери 2020: красивые поздравления и открытки

11:24 24 апреля 2020 384
День дочери
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

22 ноября мы отмечали День сыновей (День сына), а 25 апреля во многих странах — День дочери.

«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления и открытки к празднику.

День дочери

Ты жизнь моя, ты смысл моих дней.
Сегодня я спешу тебя поздравить.
Пусть праздник твой, как тысячи огней,
Весь мир весельем, светом озаряет.

Дочурка, всей душой тебя люблю.
Желаю быть во всём по жизни первой.
Здоровья пожелать тебе хочу,
Счастливой быть, ответственной и верной.

Любовью окружай себя всегда
И сердце свое слушай, не обманет.
Ты, доченька, красавица моя,
Пусть всё плохое от тебя отстанет.

День дочери

***
Моя девочка родная,
Будет все пусть у тебя.
Только лучшего желаю
Тебе, доченька моя.

Будь здоровой и прекрасной,
Обожаемой всегда.
Чтобы в сердце твоем жили
Лишь любовь и доброта.

Отведу все беды, слезы
Я молитвою своей.
Счастье бы только улыбалось
В жизни сказочной твоей.

День дочери
***
Поздравляю тебя, дорогая доченька! Желаю оставаться всегда яркой звездой и тёплым солнышком, милой девушкой и добрым человеком, искренней подругой и творческой личностью. Желаю приятных жизненных сюрпризов, удачи, радости, светлой надежды, крепкой веры в себя и любви.

День дочери

***
Доченька славная, милая самая,
Прими поздравленья мои.
Тебе пожелаю я самого главного —
Большой бесконечной любви.

Чтоб жизнь интересная, полная красками,
Была у тебя, а ещё
Чтоб дней было много и светлых, и ласковых,
И крепкое рядом плечо.

Чтоб рядом с тобою всегда были, доченька,
И близкие все, и друзья.
Для близких людей ты будь счастья источником,
Родная дочурка моя!

День дочери
***
Моя славная принцесса,
Радость, доченька моя.
Я хочу, чтоб только счастьем
Жизнь твоя была полна.

Чтобы ярко ты блистала,
Покоряла красотой.
И в карьере успевала,
Шла отважно за мечтой.

Будь здоровой, моя радость,
Жить желаю я в любви.
Чтобы только вдохновением
Были дни твои полны.

День дочери

Напомним, что в октябре отмечают Международный день девочек.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

врачи скорой помощи

«Зачем вы нам врете?!»: сеть впечатлил пост возмущенного врача скорой помощи

Свинья

Игравшего на улице четырехлетнего мальчика растерзали и съели дикие свиньи

Зеленский

Борьба за будущее, вопреки власти: Казарин озвучил два варианта для Украины

Зеленский

Недружественный шаг: в Грузии прокомментировали планы Зеленского назначить Саакашвили вице-премьером

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер