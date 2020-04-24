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Спорт

Жена легенды «Ливерпуля» заразилась коронавирусом (фото)

19:10 24 апреля 2020 118
Джейми Каррагер с женой
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Легендарный экс-защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер, работающий футбольным экспертом на Sky Sports, сообщил, что у его жены Николы выявили коронавирус.

«Как и все, я считаю, что возвращение футбола необходимо, но лишь при соблюдении определенных условий. Никому не нужно говорить мне о том, что важнее всего — здоровье наших близких. Моя жена Никола сдала положительный тест на коронавирус. Моя тетя на прошлой неделе лежала в больнице с COVID-19, сейчас она восстанавливается», — написал 42-летний экс-футболист в колонке для The Telegraph.

Джейми Каррагер с супругой и детьми

Отметим, что Каррагер 17 лет выступал за «Ливерпуль», с которым стал двукратным обладателем Кубка Англии и Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов-2004/2005 и Кубка УЕФА-2000/2001. Англичанин занимает второе место среди игроков по числу матчей за клуб (734). В футболке сборной Англии Джейми провел 38 матчей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Джейми Каррагер плюнул в 14-летнюю девочку.

Фото Instagram

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