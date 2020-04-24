Сын Зидана согласился выступать за африканскую сборную (фото)

Спорт

Сын главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, 21-летний вратарь испанского «Расинга» Люка Зидан, согласился принять гражданство Алжира и выступать за национальную сборную этой страны.

По данным алжирской газеты Echouruk, наставник команды Алжира Джамель Бельмади еще до пандемии коронавируса встретился с Зиданом-младшим и уговорил его выступать под флагом родины своих предков.

Родившийся в Марселе Люка Зидан сможет дебютировать за сборную Алжира в квалификации чемпионата мира этой осенью и будет конкурировать за место в воротах с выступающими в Саудовской Аравии 33-летними Раисом М’Боли из «Аль-Иттифака» и Аззедином Духой из «Аль-Раеда».

Люка Зидан со знаменитым отцом

Отметим, что Люка Зидан, контракт которого принадлежит «Реалу», в составе юношеской сборной Франции завоевал «золото» чемпионата Европы U17. В текущем сезоне он провел во втором испанском дивизионе за «Расинг» 29 матчей, в которых пропустил 37 мячей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что старший сын Зинедина Зидана Энцо перешел в португальский «Авеш».

Фото ФК «Реал», Instagram

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