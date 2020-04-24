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Украина

Целый час ходили по этажам: орудующую в Киеве банду наглых воров показали на видео

19:10 24 апреля 2020 598
Гопник
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Киеве банда обходит подъезды и пытается украсть все, что возможно. Преступников зафиксировали в доме на Березняках. Ранее в столице наглый вор украл коробку, в которую собирались пожертвования для больных детей.

Как сообщает в Facebook «Киев Оперативный», преступники искали, чем поживиться, при этом они не брезговали даже мелочовкой.

«Вчера ночью преступная группа гопников искала наживы в нашем доме, что на Березняках. Целый час ходили по этажам, повредили замки в нескольких квартирах, пытались сломать видеокамеры, одну из них повредили. Взломали подсобку дворника и вынесли то, что смогли», — говорится в сообщении.

Сделанная видеозапись должна помочь опознать преступников.

Ранее сообщалось, что на видео попалась киевская воровка, которая «специализируется» на кражах мобильных телефонов.

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Целый час ходили по этажам: орудующую в Киеве банду наглых воров показали на видео

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