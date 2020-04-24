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«Господь ударил нас по башке»: Лукашенко озвучил любопытную причину возникновения коронавируса (видео)

19:19 24 апреля 2020 261
лукашенко
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Президент Беларуси Александр Лукашенко, ранее надеявшийся на Божью помощь в борьбе с коронавирусом, теперь признал, что угрозу отвернуть не далось, и Господь все-таки «ударил по башке» эпидемией. На постсоветском пространстве Беларусь - вторая по числу заболевших, заразились 8773 человека, 63 скончались.

Лукашенко считает, что эпидемия коронавируса — это «бумеранг» за уничтожаемую природу. «Лес как был нашим богатством, так и остался. Но к этому богатству мы относимся безобразно. Поэтому Господь ударил нас по башке коронавирусом. Если бы мы к природе относились ответственно и с уважением, то и вирусы нас бы не взяли», — констатировал белорусский лидер.

Второй — после леса — белорусской здравницей Лукашенко называет болота. «Болот немало и, как оказывается, это тоже здравница. И не зря просвещенная Европа защищает болота — они главный источник кислорода», — заявил он.

Напомним, Лукашенко настаивал, что коронавирус сам по себе не страшен и не приводит к смерти, а люди умирают от ранее приобретенных хронических болезней. Также президент советовал защищаться от вирусов водкой и сауной.

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