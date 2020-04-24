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Олег Винник поздравил возлюбленную с днем рождения и рассказал о беременности (фото)
Российский бизнесмен Олег Винник, который ранее подал заявление в ЗАГС, поздравил свою избранницу с днем рождения и ответил на слухи о ее беременности.
Невесте Олега, болгарской модели Алекс, исполнилось 22 года. На фото у нее довольно внушительный животик, поэтому поклонники пары начали поздравлять девушку с беременностью.
«Это рубашка поднялась. Поздравить Алекс пока можно только с днем рождения», — ответил Винник.
Он также пожаловался, что не смог организовать праздник, как планировал из-за карантина. А сама Алекс на своей страничке пожаловалась, что давно не видела родных, ведь границы закрыты и она застряла с женихом в России.
Кстати, ранее украинский певец Олег Винник показал, с кем проводит карантин.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.