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Шоу-бизнес

Олег Винник поздравил возлюбленную с днем рождения и рассказал о беременности (фото)

19:48 24 апреля 2020 270
День рождения невесты Винника
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российский бизнесмен Олег Винник, который ранее подал заявление в ЗАГС, поздравил свою избранницу с днем рождения и ответил на слухи о ее беременности.

Невесте Олега, болгарской модели Алекс, исполнилось 22 года. На фото у нее довольно внушительный животик, поэтому поклонники пары начали поздравлять девушку с беременностью.

«Это рубашка поднялась. Поздравить Алекс пока можно только с днем рождения», — ответил Винник.

Олег Винник

Он также пожаловался, что не смог организовать праздник, как планировал из-за карантина. А сама Алекс на своей страничке пожаловалась, что давно не видела родных, ведь границы закрыты и она застряла с женихом в России.

Кстати, ранее украинский певец Олег Винник показал, с кем проводит карантин.

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