Политика

Саакашвили ждет, что за его назначение проголосуют на следующей неделе: в Раде не так оптимистичны

Михеил Саакашвили, который претендует на пост вице-премьер-министра Украины, уверен, что «слуги народа» поддержат его при голосовании в Раде. Об этом он написал в своем Facebook.

«Конечно, были надежды, что сегодня состоится голосование за мою кандидатуру на должность вице-премьер-министра, но я остаюсь уверенным в поддержке президента Зеленского и большинства депутатов из „Слуги народа“ и других фракций, поэтому будем готовиться к голосованию в четверг (30 апреля. — Авт.)», — написал он.

Однако во фракции «Слуга народа» многие нардепы не поддерживают кандидатуру Саакашивили и не исключается, что дело до голосования не дойдет.

«Голосование за Саакашвили может состояться либо на следующем пленарном заседании, либо, второй вариант, никогда. Это — если не будет поддержки внутри фракции и Верховной Рады», — заявил нардеп от «Слуги народа» Александр Качура в комментарии «РБК-Украина».

По его мнению, деятельность Саакашвили была бы более эффективной в качестве советника президента Зеленского.

«На той должности, на которую претендует Саакашвили, он все равно не сможет реализовать запланированное — у него не будет таких полномочий», — сказал Качура.

Ранее сообщалось, что премьер Грузии заявил о намерении отозвать посла в случае назначения Саакашвили в Кабмин Украины.

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