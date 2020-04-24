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Политика

Премьер Грузии подтвердил намерение отозвать посла из Киева из-за Саакашвили

16:19 24 апреля 2020 248
Георгий Гахария
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 24 апреля, премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в случае назначения Михеила Саакашвили вице-премьером правительства Украины Грузия может отозвать своего посла из Украины. При этом в посольстве Грузии в Украине ранее заявили, что пока «посол продолжает работать в обычном режиме».

Как сообщает «Эхо Кавказа», по мнению Георгий Гахарии, назначение на высокую должность лица, осужденного в Грузии за тяжкое преступление и находящегося в розыске, «категорически неприемлемо».

«Если такое решение будет принято, мы, как минимум, отзовём посла из Киева для консультаций», — сказал журналистам премьер-министр Грузии.

Ранее сообщалось, что итоги встречи народных депутатов Украины из фракции «Слуга народа» с Михеилом Саакашвили, который претендует на пост вице-премьера по реформам, в президентской политической силе пока отсутствует полная поддержка его кандидатуры.

Фото: Sova.News

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