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Украина

"Миша хочет премьерство": итоги первой встречи Саакашвили со "слугами народа"

14:19 24 апреля 2020 116
Михеил Саакашвили
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

После встречи народных депутатов Украины из фракции «Слуга народа» с экс-губернатором Одесской области Михеилом Саакашвили, претендующим на пост вице-премьера по реформам, в президентской фракции пока что нет полной поддержки его кандидатуры.

Об этом рассказала глава парламентской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько, однако добавила, что общение с Саакашвили дало ответы на многие вопросы. По ее словам, парламентариев интересовало, насколько он будет скандальным и будет ли поддерживать команду Зеленского, а не играть против нее.

«Также говорили о его потенциальных конфликтах с министром Аваковым. Михеил Саакашвиши сказал, что все назначения в Кабмин — ответственность команды и Зеленского, а его цель — заниматься реформами», — добавила «слуга народа».

Схожую точку зрения высказал и собеседник «Украинской правды», отметивший, что пока что Саакашвили не удалось убедить большинство фракции «Слуга народа» проголосовать за назначение его вице-премьером.

«Общей таблицы нет, но по отдельным группам сейчас идет обсуждение. Тенденция — те, кто сомневались, — воспротивились. Мы же здесь не дети — Миша хочет премьерство», — отметил собеседник.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», посол Грузии в Украине заявил, что назначение Михеила Саакашвили в украинский Кабмин официальный Тбилиси может расценить как недружественный шаг. Вскоре после этого в СМИ появилась информация о том, что Грузия отзывает своего посла в Украине, однако в посольстве заявили, что глава дипмиссии продолжает свою работу в обычном режиме.

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"Миша хочет премьерство": итоги первой встречи Саакашвили со "слугами народа"

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