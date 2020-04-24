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Происшествия

В Днепре школьники попали в больницу из-за передозировки наркотиков: детали происшествия

20:29 24 апреля 2020 21
мальчик
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Полиция Днепра констатирует, что не все родители следят за своими детьми во время карантина и вопреки запретам выпускают подростков одних на улицу, где те попадают в беду. Только за один день трое юных жителей Днепра отравились наркотиками. Несовершеннолетние были найдены на улице в неадекватном состоянии — почти не реагировали на голоса прохожих и другие попытки достучаться.

Двое юных наркоманов оказались братьями. Тот, что был в состоянии общаться, признался, что наркотики они взяли у взрослых мужчин. 12-летнего подростка пришлось госпитализировать. На место были вызваны отец ребенка и ювенальная превенция.

В другом районе города на улице был обнаружен 13-летний подросток. Мальчика с признаками передозировки увидела прохожая и вызвала полицию и скорую. Школьника увезли в больницу. Врачи предварительно подтвердили отравление наркотиками. С матерью ребенка будут общаться представители ювенальной превенции.

Напомним, ранее в Киеве задержали наркодиллера, сбывавшего свой «товар» несовершеннолетним. А двоим киевлянам удалось самостоятельно проучить наркокурьера, продававшего запрещенные вещества подросткам.

Фото dnipropolice/Facebook

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