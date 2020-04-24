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Поход к астрологу и неожиданное окончание церемонии роз: все подробности восьмого эфира «Холостяка-10»
На СТБ вышел восьмой выпуск романтического реалити «Холостяк-10». Бороться за сердце главного героя — Макса Михайлюка — в начале эфира продолжали шесть девушек.
— Я знаю, какой должна быть моя избранница, — уверенно сказал Макс.
— Мой мужчина должен быть мудрее меня, — призналась Даша.
Кристина и Настя еще на прошлом эфире получили по 25 тысяч гривен каждая на организацию идеального свидания с Холостяком.
— Мне было интересно, как девушки представляют себе свидание, когда у них все для этого есть, — сказал Макс. — Возможно, таким образом я смогу узнать их еще чуточку больше.
— Я не хожу в дорогие рестораны, — сказала Кристина. — Хочу впустить его туда, куда еще не ступала нога мужчины.
— Мы должны понять, насколько подходим друг другу, — решила Настя.
Несмотря на полученный бюджет, Кристина предложила Максу… пойти к ней домой!
— Хочу быть настоящей, — призналась девушка, отдавая Максу конверт с деньгами.
— У меня были сомнения, действительно ли он меня правильно понял, — волновалась Кристина.
— Мне было интересно оказаться у нее дома, — обрадовался Макс.
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Он оказался первым парнем, которого девушка пригласила к себе домой. Правда, Кристина расстроила Макса тем, что ничего не приготовила поесть, а лишь купила пирожные. Холостяку пришлось заказать еду, чтобы устроить настоящий ужин.
— Не могу сказать, что я узнал что-то о Кристине, — расстроился Холостяк, после того, как побывал у нее дома.
— А я свиданием осталась довольна, — радовалась Кристина.
— Я хотела, чтобы наше свидание с Максом прошло так, как оно бы могло пройти не в рамках проекта, — призналась «ФАКТАМ» Кристина. — Я не трачу на свидании 25 тысяч гривен. Мне хотелось, чтобы мы узнали друг друга без дополнительных факторов. Если нам вместе будет круто просто гулять по парку, тогда с помощью разных других факторов нам будет вместе вдвойне круче!
А вот Настя реализовала все свои идеи с размахом. Готовясь к свиданию, девушка передала Холостяку черный пиджак и брюки — в тон своему наряду.
— Ты видел меня во многих образах, но теперь я в более привычном, — сказала Настя, обращая внимание на свой черный брючный костюм.
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Вместе с Максом она отправилась на сеанс к астрологу, чтобы узнать, есть ли у нее будущее с Холостяком.
— У меня было недовольство, — признался Холостяк. — В отношениях должны быть только двое.
Астрологом оказался известный экстрасенс Хаял Алекперов.
— Анастасия ощущает какую-то пустоту и неопределенность, — сказал Хаял. — Вижу, что есть люди, которые не хотят, чтобы вы с Максимом были рядом. На самом деле, у вас высокий уровень совместимости, но все зависит от Максима.
В это время в дом к девушкам пришел Григорий Решетник — ведущий проекта. Беседа с девушками многое прояснила. Оказалось, что Дана уже не первый раз принимает участие в телепроекте об отношениях — четыре года назад она была героиней реалити «Кохання на виживання». Алина призналась, что в ее жизни еще не было секса.
— Алине здесь не место, — заключила Вика. — Ей нужно дорасти до отношений.
Даша не скрывала, что для нее очень важен комфорт.
Неожиданно для всех приглашение на индивидуальную встречу получила Дана — это было уже ее третье свидание с Холостяком!
— Очень соскучилась! — воскликнула Дана. — Третий день подряд мечтала о том, чтобы быть рядом с Максом. Мне хочется нежности и ласки.
Вечер Насти и Макса продолжился в ресторане с видом на вечерний Киев. Девушка призналась, что она стоит перед выбором — чем заниматься в будущем.
— Хочу стать бизнесвумен, — решила Настя. — Но, что касается нашего будущего — я еще в нем не уверена.
— Зачем тогда мы были у астролога? — удивился Макс. — У тебя неопределенные чувства. Нам лучше будет попрощаться.
— Обидно, конечно, — лишь ответила Настя, покидая проект.
Холостяк подготовил для Даны оригинальное свидание. Оно прошло под звездами в уединенной и романтической атмосфере планетария. На экране показывали фрагменты свиданий Даны и Макса.
Во время беседы Дана решила полностью раскрыться перед Максом и рассказать ему о своем участии в другом реалити — девушке не хотелось, чтобы он его смотрел.
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— Я не готов делать выводы, — сказал Холостяк. - Но меня эта ситуация настораживает.
В это время в доме участницы нашли две коробки, в которых оказалась одежда. Для кого они — вызвало горячую перепалку между Алиной и Викой. Но приглашение на индивидуальное свидание получила Алина.
— Она не готова к серьезным отношениям, — была уверенна Вика.
— Впервые за восемь недель я иду на индивидуальное свидание! — отреагировала девушка. — Очень этого ждала.
В финале свидания Макса и Даны, девушка прочитала ему сексуальный стих, который написала в Таиланде.
— Я б натхненно писала вірші, об’єднавшись з тобою тілами, — шептала Дана на ухо Холостяку.
— Думаю, я влюблена, — призналась после свидания девушка.
Холостяк подготовил для Алины особенный сюрприз — на свидание она ехала с завязанными глазами.
— Я решил подарить ей праздник, — сказал Макс, приглашая девушку полетать на вертолете.
Сплошным праздником оказался для Алины весь день, проведенный с Холостяком. Свидание продолжилось в романтической обстановке новогодней ночи, где каждый смог загадать заветное желание.
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Алина рассказала Максу о своих первых серьезных отношениях.
— Твоя мама сказала, что ты — не целованная, — заметил Холостяк. — Мне хотелось бы это исправить.
— Ты стал для меня очень близким, — призналась Алина, нежно целуя Макса.
На камеру девушка призналась, что влюблена.
Пять участниц пришли на Церемонию роз. Первой цветок получила Алина. Затем Дана, Вика и Кристина.
— Мне жаль, что не удалось сделать так, чтобы все наши встречи были для тебя особенными, — сказал Макс, провожая Дашу.
— Желаю тебе найти то, что ищешь, — открывая дверь машины, сказала девушка и, увидев, что в салоне лежит билет в Египет и приглашение на свидание, с криками радости бросилась на шею Максу.
Вернувшись к участницам, Холостяк пригласил всех продолжить общение в Египте.
Напомним, что в прошлом выпуске «Холостяк-10» проект покинули сразу две девушки — художница из Днепра Анна и помощница депутата Оля.
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