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Шоу-бизнес

«Мы прошли это испытание»: дочь Заворотнюк обратилась к поклонникам

23:03 24 апреля 2020 84
Дочь Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Дочь больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк-Стрюкова, которая недавно взволновала всех кольцом на правой руке, обратилась к поклонникам, чтобы приободрить их.

«Мои дорогие, я верю, что все будет хорошо. Сейчас всем нам очень тяжело, много тревог и беспокойства. Мы не можем видеться со своими друзьями, не можем жить привычной и свободной жизнью. Мы волнуемся за наших близких, стараемся уберечь бабушек и дедушек. И так хочется, чтобы скорее пришли какие-то радостные вести, и мы бы все вздохнули и сказали: „Мы прошли это испытание“. Я уверена, что, когда все закончится, мы будем иначе смотреть на жизнь и на все мироздание», — написала она.

Заворотнюк

Девушка также пожелала всем здоровья и призвала любить друг друга.

Поклонники Анны поблагодарили ее за то, что нашла время и силы поддержать их. «И вашей семье крепкого здоровья, а вашей прекрасной мамочке скорейшего исцеления! Берегите себя», — пишут они.

Напомним, что ранее в сети появилась справка с диагнозом и фамилией Заворотнюк. Семья актрисы назвала справку поддельной.

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«Мы прошли это испытание»: дочь Заворотнюк обратилась к поклонникам

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