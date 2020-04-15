- 18:03 Из-за коронавируса заключенных из тюрем могут начать выпускать на свободу, — замминистра
- 17:53 Ломаченко победил легендарного Мэйвезера на виртуальном ринге: видео боя
- 17:46 «Полицейские задушили моего сына в машине»: подробности резонансной смерти в Днепре
- 17:44 Одной справки мало: в Днепре на Пасху ужесточат правила проезда в общественном транспорте
- 17:43 Дело "пловца из Гидропарка": суд отказался рассматривать неправильный протокол полиции
- 17:26 Дочь Заворотнюк взволновала сеть кольцом на правой руке
- 17:16 Сергей Притула на карантине умилил сеть фото с маленькой дочерью
- 17:15 Цифровой паспорт признали в Украине официальным документом: что это значит
- 17:05 Украинцы заблокировали пункт пропуска на границе с Польшей, протестуя против обсервации
- 16:52 IELTS-тест для поступления в зарубежные учебные заведения: требования, подготовка, экзамен
- 16:47 ФСБ заявила о поимке "украинских диверсантов", готовивших теракты в Крыму
- 16:43 Крымская правозащитная группа считает, что Людмила Денисова не может возглавлять Офис омбудсмена
Дочь Заворотнюк взволновала сеть кольцом на правой руке (фото)
Дочь больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк-Стрюкова, которая недавно показала фото с братом, взволновала своих поклонников кольцом на правой руке.
Анна опубликовала новое фото, рассказав о тяжелых временах и о кольце Соломона, которое обещало, что «и это пройдет».
«Дорогие мои, мы сейчас с вами переживаем очень трудное время, порой даже подступают минуты отчаяния. Но, несмотря ни на что, мы должны проявить максимум терпения, внутренней собранности, сосредоточенности и веры, что все пройдёт», — написала девушка.
Некоторые из ее подписчиков обратили внимание только на слово «кольцо» в тексте и на украшение на правой руке — кольцо-«галочку» на среднем пальце.
«Поздравляю с галочкой», «Поздравляю, красивое кольцо», — пишут комментаторы.
К слову, это же кольцо Анна надевала почти год назад, когда рекламировала маникюрный салон, но тогда его просто не заметили.
Напомним, что Анастасия Заворотнюк, если верить СМИ, все еще в больнице. Ее муж круглосуточно находится с женой.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.