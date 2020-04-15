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Дочь Заворотнюк взволновала сеть кольцом на правой руке (фото)

17:26 15 апреля 2020 127
Дочь Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Дочь больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк-Стрюкова, которая недавно показала фото с братом, взволновала своих поклонников кольцом на правой руке.

Анна опубликовала новое фото, рассказав о тяжелых временах и о кольце Соломона, которое обещало, что «и это пройдет».

Дочь Заворотнюк

«Дорогие мои, мы сейчас с вами переживаем очень трудное время, порой даже подступают минуты отчаяния. Но, несмотря ни на что, мы должны проявить максимум терпения, внутренней собранности, сосредоточенности и веры, что все пройдёт», — написала девушка.

Некоторые из ее подписчиков обратили внимание только на слово «кольцо» в тексте и на украшение на правой руке — кольцо-«галочку» на среднем пальце.

«Поздравляю с галочкой», «Поздравляю, красивое кольцо», — пишут комментаторы.

Дочь Заворотнюк

Дочь Заворотнюк

К слову, это же кольцо Анна надевала почти год назад, когда рекламировала маникюрный салон, но тогда его просто не заметили.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк, если верить СМИ, все еще в больнице. Ее муж круглосуточно находится с женой.

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