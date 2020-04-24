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Карантин в Украине: срок закрытия границ продлили
Ограничения на границе Украины будут действовать как минимум до 11 мая. Такое решение принял Кабинет министров. После того как сроки действия карантина сдвинулись с 24 апреля на май, на тот же период был отложен вопрос об открытии границ.
Ранее Кабинет министров утвердил план о постепенном выходе из карантина. Транспортное сообщение обещают возобновить лишь после того, как число выздоровевших начнет стабильно превышать число новых заразившихся.
Напомним в вопросе открытия границ Кабмин пообещал ориентироваться на программы, принятые ближайшими соседями Украины: Польшей, Венгрией, Румынией. Пока страны-соседи не решаются на изменение режима въезда-выезда. В Молдове, например, лишь с 27 апреля готовы разрешить прогулки в парках и зеленых зонах.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!