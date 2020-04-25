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Украина

Социальная дистанция и масочный режим: в Кабмине рассказали, какие ограничения останутся до 2021 года

0:27 25 апреля 2020 47
Денис Шмыгаль
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что даже в случае успешной реализации плана поэтапного выхода страны из кризиса некоторые ограничения будут иметь силу в Украине до конца года и даже в 2021 году.

Об этом он сказал в прямом эфире программы «Подробности» на телеканале «Интер».

Упомянув план Кабмина выхода из карантина, который может начаться уже 11 мая, Шмыгаль предположил, что некоторые ограничения все же будут действовать в 2020, а может и в 2021 году.

«Это так называемая» экономика неприкосновенности": социальная дистанция, средства индивидуальной защиты и, соответственно, те ограничения, в которых мы живем уже сегодня и будем вынуждены жить в этом году точно, возможно и в следующем", — отметил премьер.

Как известно, карантин в Украине действует с 12 марта и уже несколько раз усиливался. Сейчас в стране закрыты все рынки и магазины, работают только продуктовые магазины, аптеки и АЗС. Также перекрыты границы, приостановлены пассажирские перевозки в пределах Украины. Кроме того, в Киеве, Харькове и Днепре закрыли метро, ​​общественный транспорт курсирует с существенными ограничениями.

Напомним, что согласно плану Кабмина, если 10 дней подряд число новых случаев коронавируса не будет превышать 5%, страна начнет выходить из карантина. В частности, с 11 мая откроют парки и скверы, заработают кафе.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что пока в Кабмине затрудняются назвать дату возобновления пассажирских перевозок. За 39-й день карантина зафиксированы 193 новых случая заражения, всего заболели 7,5 тыс. человек.

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