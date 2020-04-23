Украина

Криклий объяснил, как будут запускать общественный транспорт после карантина

Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что общественный транспорт может возобновить работу уже после майских праздников, т. е. ориентировочно во второй половине мая. Напомним, карантин в Украине продлили до 11 мая.

«Вторая половина мая, мы начнем восстанавливать работу общественного транспорта в городах, затем сообщение между городами», — заявил Криклий в эфире телеканала «1+1».

Тем не менее междугороднее сообщение с регионами, где зафиксирована наибольшая численность инфицированных, будет восстанавливаться в последнюю очередь и лишь тогда, когда динамика заболеваемости пойдет на спад.

«В июне возможно будем восстанавливать сообщение между городами, может какие-то направления поездов «Интерсити», — рассказал он.

В любом случае общественный пассажирский транспорт будет возобновлять работу поэтапно и, если Мнздрав будет фиксировать ухудшение ситуации с инфицированием коронавируса, сообщение могут вновь приостановить.

Напомним, метро в Украине не работает с 17 марта 2020 года, а с 18 марта в стране были прекращены железнодорожные, авиационные, автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки.

22 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль не смог назвать дату возможного открытия метрополитена. По словам главы правительства, есть опасность, что из-за одного проехавшего в метро больного человека через неделю уже будут тысячи больных.

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