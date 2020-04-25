Американские медики назвали новые симптомы коронавируса

Мир

Обычно в числе симптомов коронавируса называют сильный кашель, одышку и очень высокую температуру.

Теперь же список симптомов, которые могут указывать на COVID, значительно расширили. Соответствующая информация опубликована на сайте американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.

По новым данным, в перечень помимо озноба, чувства усталости, боли в мышцах, головной боли, боли в горле, потери обоняния также добавили затрудненное дыхание, непрекращающаяся боль в груди, спутанность сознания и цианоз.

Решение о расширении списка было принято после того, как несколько десятков врачей из различных американских штатов сообщили федеральным чиновникам, что их пациенты с коронавирусом жаловались на ранее неизвестные симптомы. Врачи призвали CDC включить их в этот список.

Доктор Джеймс Денни, исполнительный вице-президент и генеральный директор Американской академии отоларингологии, заявил, что по мере открытия американских предприятий, любой, у кого есть этот симптом, должен пройти тестирование или отправиться на карантин.

Также он добавил, что около 40 процентов из 56 тысяч заразившихся вирусом пациентов заявили, что испытывают усталость, почти 14 процентов сказали, что у них болит голова, и около 12 процентов заявили о непрекращающемся ознобе.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в числе недавних открытий медиков — факт того, что коронавирусная инфекция может долго сохраняться в глазах человека, даже после того, как вирус был удален из его дыхательной системы.

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