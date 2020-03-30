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Не похоже на грипп или простуду: инфицированная COVID-19 британка рассказала, как проявляется заболевание

4:34 30 марта 2020 208
Коронавирус симптомы
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Распространение коронавируса по всеми миру привело к тому, что в Сети появилось большое количество рассказов о том, по каким симптомам можно определить заболевание.

Обычно в их числе называют сильный кашель и очень высокую температуру. Но, оказывается, особое ковартство пневмонии нового типа — в том, что заражение ею не дает универсальной клинической картины — вирус проявляется недомоганиями разной степени тяжести, включая почти незаметные и предвосхищающие летальный исход. Очень часто SARS-CoV-2 сравнивают с гриппом или простудой.

Но 51-летняя британка Луиза Кац, заразившаяся коронавирусом вместе с мужем во время отпуска в Италии, рассказала, что заболевание может проявляться совершенно по-другому. Ее рассказ приводит издание Express.

По словам Кац, которая работает преподавателем психологии в университете Дерби, когда она заболела, то даже в первое время не заметила никаких симптомов.

В феврале вместе с мужем она отправились на Венецианский карнавал, пара провела там четыре дня. Позднее было объявлено, что Италия стала наиболее сильно пострадавшим от эпидемии коронавируса европейским регионом.

Несколько дней после возвращения домой британка и ее супруг чувствовали себя хорошо.

«Симптомов не было в течение недели. У меня возникла боль в горле, но очень легкая, я даже не стала принимать лекарств», — цитирует женщину издание Express.

Затем состояние супругов резко ухудшилось.

«У меня начались боли, которые усиливались. Я ощущала их в руках и ногах. В какой-то момент они стали болеть очень сильно. Самыми тяжелыми были ощущения в икрах. Боль в них я бы назвала мучительной, ужасной. Моя температура поднялась до 39 градусов по Цельсию и периодически усиливалась», — поделилась Луиза.

В то же время у ее мужа коронввирус проявился иначе. Мужчина страдал от лихорадки и сильно потел, жаловался на дискомфорт в горле, — но таких телесных болей, как жена, он не испытывал.

Кац добавила, что заражение коронавирусом, по ее ощущениям, вызывает гораздо более тяжелое состояние, чем известные респираторные инфекции.

«Это не похоже на простуду или грипп, когда вы начинаете приходить в норму спустя несколько дней. Коронавирус вызывает чувство, что возникшая болезнь уничтожает вас, и вы страдаете так, как никогда еще не страдали», — отметила она.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в некоторых случаях симптомом коронавируса может быть и насморк, особенно на ранних стадиях болезни. Часть пациентов с коронавирусом описывала в виде раннего симптома спонтанно развивающийся вирусный синусит, при котором ощущаются боль и давление на носовые пазухи.

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